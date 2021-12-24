Опрос: россияне рассказали о планах на новогоднюю ночь
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Выяснилось, что 62% респондентов намерены отметить праздник с семьёй.
По словам 2% опрошенных, они обязательно выйдут отмечать на улицу и будут пускать фейерверки.
Как рассказали 5% участников исследования, они собираются пойти в гости или пригласить гостей к себе.
Ещё 7% россиян утверждают, что пока не определились с новогодней программой.
При этом 24% респондентов не планируют отмечать наступление Нового года.
Опрос проводился в соцсетях. Его участниками стали 6,1 тыс. человек.
Ранее практикующий психолог Александра Миллер в беседе с ФАН рассказала, как правильно отдыхать в новогодние праздники.