Опрос: россияне рассказали о планах на новогоднюю ночь

Сайт kp.ru провёл опрос, посвящённый планам россиян на новогоднюю ночь.

Выяснилось, что 62% респондентов намерены отметить праздник с семьёй.

По словам 2% опрошенных, они обязательно выйдут отмечать на улицу и будут пускать фейерверки.

Как рассказали 5% участников исследования, они собираются пойти в гости или пригласить гостей к себе.

Ещё 7% россиян утверждают, что пока не определились с новогодней программой.

При этом 24% респондентов не планируют отмечать наступление Нового года.

Опрос проводился в соцсетях. Его участниками стали 6,1 тыс. человек.

Ранее практикующий психолог Александра Миллер в беседе с ФАН рассказала, как правильно отдыхать в новогодние праздники.