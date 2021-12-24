Кинофестиваль «Золотой ворон» пройдёт в апреле на Чукотке

Арктический международный кинофестиваль «Золотой ворон» пройдёт 11—24 апреля в городе Анадыре на Чукотке. Заявки можно подать не позднее 28 февраля.

Об этом сообщает Nord-News.

«АМКФ «Золотой ворон» — одно из крупнейших культурных событий, проходящих на территории Крайнего Севера России, особенностью которого является то, что это кинофестиваль зрительский: обладателя Гран-при кинофестиваля определяют зрители, принимающие участие в рейтинговом голосовании», — заявили в продюсерском центре «Северный характер», который является партнёром фестиваля.

В конкурсной программе участвуют игровые и неигровые полнометражные фильмы, посвящённые арктической или северной тематике, а также отражающие жизнь местных жителей, в том числе коренных народов.

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