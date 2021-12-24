Синоптики пообещали снежные выходные в Удмуртии

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В ближайшие выходные в Удмуртии ожидается снежная погода.
Синоптики пообещали снежные выходные в Удмуртии
  • Legion-Media

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу регионального Гидрометцентра.

В ночь на 25 декабря температура воздуха составит -19...-24 ˚С, днём -13...-18 ˚С. Местами небольшой снег, на дорогах гололедица.

В воскресенье, 26 декабря, прогнозируется продолжительный, местами сильный снег. Ночью возможно усиление ветра до 15 — 17 м/с и метель. Утром -6...-11 ˚С, в течение дня начнёт холодать.

Также стало известно, что в Самарской области объявили оранжевый уровень опасности, передаёт volga.news со ссылкой на региональное ГУ МЧС России. Днём в субботу ожидается ветер 17 — 22 м/с.

Вечером 25 декабря, ночью и утром 26 декабря местами ветер 25 — 27 м/с, сильный снег, метель. На дорогах вероятны снежные заносы.

Ранее сообщалось, что в выходные в Ханты-Мансийском автономном округе ожидается резкое похолодание.

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