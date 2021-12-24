В ХМАО ожидаются морозы до -36 ˚С
- Legion-Media
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональный Гидрометцентр.
«В отдельных районах изморозь. Температура воздуха ночью от -18 до -23 ˚С, по крайнему северо-западу до -36 ˚С. Днём в отдельных районах метель», — заявили синоптики.
Местами порывы ветра могут составить 17 м/с. Термометр в дневное время покажет -10...-15 ˚С.
«25 декабря небольшой, местами умеренный снег. Ночью в отдельных районах метель. Ветер, местами порывы до 15 м/с», — говорится в прогнозе.
Ночью -18...-23 ˚С, при прояснениях до -28 ˚С.
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