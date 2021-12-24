В ХМАО ожидаются морозы до -36 ˚С

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В выходные в Ханты-Мансийском автономном округе ожидается резкое похолодание.
В ХМАО ожидаются морозы до -36 ˚С
  • Legion-Media

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональный Гидрометцентр.

«В отдельных районах изморозь. Температура воздуха ночью от -18 до -23 ˚С, по крайнему северо-западу до -36 ˚С. Днём в отдельных районах метель», — заявили синоптики.

Местами порывы ветра могут составить 17 м/с. Термометр в дневное время покажет -10...-15 ˚С.

«25 декабря небольшой, местами умеренный снег. Ночью в отдельных районах метель. Ветер, местами порывы до 15 м/с», — говорится в прогнозе.

Ночью -18...-23 ˚С, при прояснениях до -28 ˚С.

Ранее метеоролог Юрий Куткевич в беседе с «Невскими новостями» рассказал о погоде в Санкт-Петербурге в предстоящие выходные.

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