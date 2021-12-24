Первый канал сообщил, что название программы «Поле чудес» останется неизменным
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Как пишет РИА Новости, ранее перезапущенное шоу планировалось выпускать под названием «Наше поле чудес».
«Первый канал и телекомпания «ВИD» пришли к решению сохранить за шоу «Поле чудес» его историческое название», — говорится в сообщении.
26 октября 1990 года на Центральном телевидении СССР вышел в эфир первый выпуск капитал-шоу «Поле чудес». Первым ведущим игры был Владислав Листьев. Спустя год в программу пришёл Леонид Якубович. И с тех пор он остаётся её бессменным ведущим.
Подробнее — в материале RT.