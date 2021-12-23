В Петербурге запустили три новогодних трамвая

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В Санкт-Петербурге запустили три новогодних трамвая — два современных с праздничной иллюминацией и раритетный ЛМ-57.
В Петербурге запустили три новогодних трамвая
  • РИА Новости
  • © Алексей Даничев

Об этом сообщает агентство «Невские новости» со ссылкой на ГУП «Горэлектротранс».

«В новогоднюю ночь серьёзный подход к выбору стиля бессмыслен. В этом году решили стилизовать под современную действительность. Каждый год на ёлке должны быть новые игрушки», — заявил директор предприятия Денис Минкин.

В декоре использовалось более 20 тыс. светодиодов, позволяющих ежедневно создавать разные варианты подсветки гирлянд.

Ранее progorod43 сообщал, что в Кирове рассказали о работе городского транспорта в новогодние праздники.

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