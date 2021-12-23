Умерла писательница Джоан Дидион

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Американская писательница Джоан Дидион скончалась на 88-м году жизни.
Умерла писательница Джоан Дидион
  • AP

Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на заявление издательского дома Penguin Random House.

«Дидион была одной из самых проницательных писательниц и проницательных наблюдателей страны», — пишет агентство. 

Как подчёркивается, «её самые продаваемые художественные произведения, комментарии и мемуары получили множество наград и считаются современной классикой».

По информации AP, причиной смерти Дидион стала болезнь Паркинсона.

Ранее сообщалось, что скончался заслуженный артист России, заведующий кафедрой театрального искусства СПбГУ Вадим Лобанов.

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