Умерла писательница Джоан Дидион

Американская писательница Джоан Дидион скончалась на 88-м году жизни.

Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на заявление издательского дома Penguin Random House.

«Дидион была одной из самых проницательных писательниц и проницательных наблюдателей страны», — пишет агентство.

Как подчёркивается, «её самые продаваемые художественные произведения, комментарии и мемуары получили множество наград и считаются современной классикой».

По информации AP, причиной смерти Дидион стала болезнь Паркинсона.

Ранее сообщалось, что скончался заслуженный артист России, заведующий кафедрой театрального искусства СПбГУ Вадим Лобанов.