Умерла писательница Джоан Дидион
- AP
Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на заявление издательского дома Penguin Random House.
«Дидион была одной из самых проницательных писательниц и проницательных наблюдателей страны», — пишет агентство.
Как подчёркивается, «её самые продаваемые художественные произведения, комментарии и мемуары получили множество наград и считаются современной классикой».
По информации AP, причиной смерти Дидион стала болезнь Паркинсона.
Ранее сообщалось, что скончался заслуженный артист России, заведующий кафедрой театрального искусства СПбГУ Вадим Лобанов.