Умер актёр Вадим Лобанов

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Скончался заслуженный артист России, заведующий кафедрой театрального искусства СПбГУ Вадим Лобанов. Ему был 81 год.
Умер актёр Вадим Лобанов
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Об этом сообщает ФАН со ссылкой на пресс-службу вуза.

Информация о дате и месте проведения церемонии прощания станет известна позднее.

Лобанов — выпускник Высшего театрального училища имени Щепкина. Известен по работам в таких лентах, как «Семнадцать мгновений весны» и «Сталинград», а также в сериалах «Улицы разбитых фонарей» и «Мажор».

Ранее народная артистка РСФСР Светлана Немоляева в беседе с газетой «Известия» назвала Нину Ургант выдающейся актрисой и прекрасным человеком.

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