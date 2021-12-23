Умер актёр Вадим Лобанов

Скончался заслуженный артист России, заведующий кафедрой театрального искусства СПбГУ Вадим Лобанов. Ему был 81 год.

Об этом сообщает ФАН со ссылкой на пресс-службу вуза.

Информация о дате и месте проведения церемонии прощания станет известна позднее.

Лобанов — выпускник Высшего театрального училища имени Щепкина. Известен по работам в таких лентах, как «Семнадцать мгновений весны» и «Сталинград», а также в сериалах «Улицы разбитых фонарей» и «Мажор».

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