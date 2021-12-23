Стало известно, какие новогодние костюмы популярны у россиян

Согласно результатам исследования «AliExpress Россия», чаще всего для встречи Нового года россияне покупают костюмы Снегурочки и детские наряды рождественских эльфов.

Как сообщает Life.ru, спрос на тематические костюмы по сравнению с прошлым годом вырос в 1,5 раза.

Самый популярный наряд — Снегурочки — обходится в 2,5—4 тыс. рублей. Детские наряды помощников Деда Мороза можно приобрести за 600—1300 рублей.

Наряд самого Деда Мороза обойдётся в среднем в 3,2 тыс. рублей.

Также популярен костюм Гринча — похитителя Рождества. Комплект из маски, новогодней шубы и брюк стоит в среднем 1,2 тыс. рублей.

Ранее газета «Известия» сообщала о результатах опроса, согласно которому 34% россиян планируют потратить новогоднюю премию на подарки для близких.