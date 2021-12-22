В Ростовской области предупредили о морозах до -28 °С

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В Ростовской области предупредили о морозах и сильном ветре в четверг, 23 декабря.
В Ростовской области предупредили о морозах до -28 °С
  • globallookpress.com
  • © Roman Denisov

Об этом сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на региональное ГУ МЧС России.

Ожидается облачная с прояснениями погода. Скорость ветра — до 14 м/с.

Температура воздуха на севере региона ночью составит -18 °С, при прояснениях — до -24 °С.

Местами в ночное время прогнозируется до -28 °С, в дневное — до -16 °С.

Ранее URA.RU сообщало, что в новогоднюю ночь температура воздуха в Челябинске может опуститься до -31 °С.

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