Режиссёр Кравчук прокомментировал попадание российского мультфильма в шорт-лист «Оскара»

Режиссёр Андрей Кравчук прокомментировал попадание российского короткометражного мультфильма «БоксБалет» в шорт-лист премии «Оскар».

«Я очень рад за российский мультфильм «БоксБалет» Антона Дьякова. Искренне рад. И хочется пожелать им удачи», — заявил он в беседе с газетой «Известия».

Кравчук также выразил сожаление, что фильм «Разжимая кулаки» Киры Коваленко не вошёл в короткий список.

Со своей стороны, продюсер и кинокритик Лев Карахан в беседе с НСН отметил, что «Разжимая кулаки» — один из лучших фильмов 2021 года.

«Он существенно продвигает взаимоотношения человека с миром. К сожалению, здесь очень много проблем, которые остаются нерешёнными. А в фильме показана попытка героини установить заново эти отношения. Мне кажется, у героини такой цельный, масштабный внутренний характер. Я думаю, что это серьёзное приобретение нашего кино», — пояснил Карахан.

Ранее кинокритик, кандидат филологических наук Сергей Сычёв объяснил процедуру включения фильмов в лонг-лист номинантов на «Оскар».