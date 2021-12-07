Кинокритик Сычёв объяснил процедуру включения фильмов в лонг-лист номинантов на «Оскар»

В лонг-лист номинантов на кинопремию «Оскар» включаются все заявки, которые не нарушают регламента премии, пояснил кинокритик, кандидат филологических наук Сергей Сычёв.

«В него (лонг-лист номинантов на «Оскар». — RT) включены, по сути, все заявки, которые составлены по всем правилам и не нарушают регламента премии», — объяснил Сычёв, его слова приводят «Известия».

В конце декабря будет объявлен шорт-лист номинантов кинопремии, в который войдут 10—15 фильмов, пояснил он.

Ранее режиссёр Александр Сокуров в беседе с радио «Комсомольская правда» прокомментировал решение выдвинуть фильм «Разжимая кулаки» на «Оскар».