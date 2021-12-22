ВЦИОМ: 76% россиян назвали песню «Трава у дома» всё ещё актуальной

Специалисты ВЦИОМ провели исследование и выяснили, как россияне относятся к группе «Земляне».

Как оказалось, 64% респондентов знакомы с творчеством группы, а 29% что-то слышали о ней.

На вопрос, какая отечественная песня ассоциируется с космонавтикой, 47% опрошенных назвали композицию «Трава у дома», а 5% отдали голос за песню «Он сказал: «Поехали!».

По 1% голосов получили композиции «Опустела без тебя Земля», «14 минут до старта» и «Надежда, мой компас земной».

Также выяснилось, что почти треть участников опроса из числа молодых людей 18—24 лет ничего не знают о группе «Земляне», а у 22% этой аудитории песни вообще никак не ассоциируются с космосом.

Кроме того, 76% россиян выразили мнение, что «Трава у дома» остаётся актуальной, причём 8% из них добавили, что композиция стала даже более популярной, чем ранее.

На вопрос, хотели бы участники исследования послушать новый альбом «Землян», если группа решит его выпустить, 66% ответили положительно. По словам 53% опрошенных, они хотели бы видеть на эстраде больше таких групп, как «Земляне».

Ранее сообщалось, что группа «Земляне» стала лауреатом ещё одной премии за возвращение на большую сцену.