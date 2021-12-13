Группа «Земляне» стала лауреатом ещё одной премии за возвращение на большую сцену

Советская и российская рок-группа «Земляне» стала лауреатом ежегодной премии доверия потребителей «Марка №1 в России — 2021» в номинации «За вклад в развитие отечественной музыки. Comeback года».

Опрос проходил при поддержке партнёра премии — Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Церемония награждения лауреатов состоялась в Государственном Кремлёвском lворце.

«Когда мы воссоединились с гитаристом Игорем Романовым, мы мечтали снова вместе выступать и записывать песни, но даже не предполагали, какой приём устроят нам наши поклонники! Мы говорим им: огромное спасибо, что голосовали за нас и вывели группу в топ этой престижной премии! «Землян» нельзя отделить от фанатов — мы одна семья!» — сказал Владимир Киселёв.

Ежегодная премия «Марка №1 в России» вручается с 1998 года.

Ранее группа «Земляне» победила в номинации «Возрождение года» по версии LeadersAwards.

7 января на канале ТВЦ зрители смогут увидеть телевизионную версию премии.