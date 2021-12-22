Синоптик Макарова рассказала о повышении температуры в Москве в конце недели

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Полина Полетаева
Главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова в беседе с RT рассказала о погоде в Москве и области в конце рабочей недели.
Синоптик Макарова рассказала о повышении температуры в Москве в конце недели
  • РИА Новости

«В четверг в ночь -20 °С, а по области -24…-19 °С. Днём без осадков с максимальной температурой -13…-11 °С в столице, по области — -16…-11 °С. Ветер умеренный западный-юго-западный. На дорогах ожидается гололедица. В пятницу местами пойдёт снег и морозы ослабеют. В Москве ночью -14…-12 °С, по области — -17…-12 °С, а днём -10…-8 °С, в области — до -13 °С», — рассказала синоптик.

Она отметила, что в субботу температура также будет повышаться.

«В столице в субботу ночью ожидается -10…-8 °С, по области до -13 °С, а днём -7…-5 °С, по области до -10 °С. Будет идти снег и ночью, и днём. А вот в воскресенье температура снова понизится. Ночью -17…-12 °С, а днём -12…-8 °С. Небольшой снег прогнозируется и в начале следующей недели. Преобладающая температура в течение суток — -14…-9 °С», — заключила Макарова.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что прошедшая ночь стала самой морозной в Москве с 1967 года.

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