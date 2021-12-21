Синоптики предупредили о морозах до -30 °С в Удмуртии

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Синоптики предупредили о морозах в Удмуртии в ближайшие дни.
Синоптики предупредили о морозах до -30 °С в Удмуртии
  • РИА Новости

Об этом сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на региональный Гидрометцентр.

В среду, 22 декабря, в республику начнёт поступать арктический воздух. Днём ожидается до -20...-25 °С.

В ночь на 23 и 24 декабря прогнозируется до -25...-30 °С. Днём в четверг -20...-25 °С, в пятницу -16...-21 °С.

Осадков в будни не ожидается.

Также стало известно, что морозы придут и в Кировскую область, передаёт progorod43 со ссылкой на региональный Центр по гидрометеорологии. В среду будет облачно с прояснениями, местами небольшой снег. Ночью до -27 °С, днём до -22 °С.

В четверг ночью вероятно понижение температуры до -30 °С. Днём ожидается до -25 °С.

Ранее начальник Гидрометцентра Крыма Татьяна Любецкая предупредила о морозах в регионе.

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