Опрос: россияне назвали суммы, которые готовы потратить на новогодние подарки
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Об этом сообщает kp.ru.
«В общей сложности россияне собираются потратить на новогодние подарки для всех друзей и родных от 10 до 20 тыс. рублей — такой ответ дают 28% респондентов», — отмечается в пресс-релизе.
Каждый пятый респондент направит на эти цели 30—50 тыс. рублей.
Ещё 14% опрошенных готовы потратить 5—10 тыс. рублей, столько же участников исследования — около 3—5 тыс.
Детям планируют дарить игрушки, настольные игры, сладости, гаджеты, книги и одежду, взрослым — сувениры, парфюмерию, косметику, одежду или книги.
Ранее гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова в беседе с ФАН дала рекомендации по питанию в Новый год и последующие праздничные дни.