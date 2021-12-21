Опрос: россияне назвали суммы, которые готовы потратить на новогодние подарки

Онлайн-магазин Ozon провёл исследование, посвящённое тратам россиян на новогодние подарки, и выяснил, сколько жители страны готовы потратить на них.

Об этом сообщает kp.ru.

«В общей сложности россияне собираются потратить на новогодние подарки для всех друзей и родных от 10 до 20 тыс. рублей — такой ответ дают 28% респондентов», — отмечается в пресс-релизе.

Каждый пятый респондент направит на эти цели 30—50 тыс. рублей.

Ещё 14% опрошенных готовы потратить 5—10 тыс. рублей, столько же участников исследования — около 3—5 тыс.

Детям планируют дарить игрушки, настольные игры, сладости, гаджеты, книги и одежду, взрослым — сувениры, парфюмерию, косметику, одежду или книги.

Ранее гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова в беседе с ФАН дала рекомендации по питанию в Новый год и последующие праздничные дни.