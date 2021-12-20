Дизайнер Гуляев дал советы по выбору наряда на Новый год

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Дизайнер Игорь Гуляев рассказал, в чём лучше всего встречать Новый год.
Дизайнер Гуляев дал советы по выбору наряда на Новый год
  • Pixabay

«В счастье. Это самое главное — помимо комфорта, удобства и всего того, что сейчас в моде. Один великий человек сказал: одевайтесь в счастье, и у вас всё будет хорошо. Если рядом с вами те люди, которые вас любят, те люди, которые делают всё возможное, чтобы у вас от счастья горели глаза, то, конечно, Новый год нужно встречать в любви и в счастье», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, что-то новое в наряде должно быть обязательно — носки, рубашка, платье или блузка.

Ранее диетолог Анжелика Дюваль в беседе с Nation News рассказала, как обезопасить себя от переедания в праздничную ночь.

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