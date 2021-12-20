Сябитова прокомментировала сообщения о разводе Лепса
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- РИА Новости
«Дайте человеку в себя прийти, и после того, как он придёт в себя и у него возникнет желание создать новую семью, можно говорить, насколько он жених козырный», — заявила она в беседе с Life.ru.
Как отметила Сябитова, завидный жених должен выглядеть состоятельным, являться таковым, плюс бойцовские качества, а возраст критерием не является.
Ранее Олег Газманов прокомментировал результаты опроса, который провёл ВЦИОМ в партнёрстве с премией «Марка №1 в России» и согласно которому лучшими певцами российской эстрады в 2021 году стали он и Полина Гагарина.