Газманов прокомментировал результаты опроса ВЦИОМ о лучших певцах

Олег Газманов прокомментировал результаты опроса, который провёл ВЦИОМ в партнёрстве с премией «Марка №1 в России» и согласно которому лучшими певцами российской эстрады в 2021 году стали он и Полина Гагарина.

«Я узнал об этом не из интернета, а по телефону: все друзья вдруг стали поздравлять меня в WhatsApp. На самом деле, это счастье — не знаю, кто бы ещё в 70 лет удостоился такого высокого звания», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

По его словам, Россия и народ живут по своим законам и заставить их любить путём многочисленных прокруток на радио и телевидении почти невозможно.

«А критики этого не понимают. Без обид», — цитирует Газманова kp.ru.

Среди лучших певцов в России имя Газманова выбрали 19% респондентов. На втором месте оказался Баста с 10% голосов, на третьем — Григорий Лепс, которого выбрали 9% россиян.