Оперная певица Касьян рассказала о реабилитации после COVID-19

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Российская оперная певица Светлана Касьян в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказала, как восстановилась после перенесённого в 2020 году коронавируса.
Оперная певица Касьян рассказала о реабилитации после COVID-19
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В частности, певица рассказала, что попала в больницу с 70%-ным поражением лёгких.

«Очень тяжёлое было течение болезни. И говорили, что можно уже поставить на себе крест, потому что проблема была не с голосом, а с дыханием. То есть я и задыхалась буквально каждую секунду, потому что такое поражение страшное было лёгких», — уточнила Касьян.

После лечения в больнице певица на протяжении двух месяцев ежедневно делала дыхательную гимнастику и дополнительные упражнения, которым научилась ещё у педагогов и в период работы в Большом театре.

В результате ей удалось восстановить здоровую работу лёгких.

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