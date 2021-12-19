Атмосферное давление в Москве 19 декабря побило рекорд 1996 года

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Главная метеостанция Москвы на ВДНХ зафиксировала рекордно низкое атмосферное давление в столице 19 декабря. Соответствующие показатели побили рекорд 1996 года.
Атмосферное давление в Москве 19 декабря побило рекорд 1996 года
  • © Официальный сайт Мэра Москвы

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на портал «Метеоновости».

«В 05:00 на главной метеостанции Москвы — ВДНХ — было зафиксировано рекордно низкое атмосферное давление для 19 декабря: 973,8 гПа (730,6 мм рт. ст.). Таким образом, был обновлён рекорд 1996 года со значением 974,1 гПа (730,6 мм рт. ст.)», — говорится в заявлении.

Отмечается, что в данной ситуации виноват глубокий североатлантический циклон с давлением в центре менее 990 гПа. Он находится непосредственно над столичным регионом.

Вместе с этим уточняется, что атмосферное давление продолжает падать, в 10:00 мск на метеостанции ВДНХ зарегистрировано 967,1 гПа (725,6 мм рт. ст.).

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил о понижении атмосферного давления в Москве 19 декабря из-за надвигающегося циклона.

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