В Гидрометцентре спрогнозировали понижение атмосферного давления в Москве 19 декабря

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил о понижении атмосферного давления в Москве в воскресенье, 19 декабря, из-за надвигающегося циклона.

«19 декабря... центр циклона «сядет» на Москву, и будет наблюдаться очень низкое давление — 726-728 мм ртутного столба», — приводит РИА Новости заявление Вильфанда.

По его словам, в понедельник, 20 декабря, давление повысится до 730-731 мм.

Он также спрогнозировал метель и резкое понижение температуры воздуха в ночь на 20 декабря.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с НСН рассказал, что самый холодный период зимы в Москве начнётся с 20 декабря и продлится до 15 января.