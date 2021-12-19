Умер британский архитектор Ричард Роджерс

Британский архитектор Ричард Роджерс скончался на 89-м году жизни.

Об этом сообщает The Independent.

«Ричард Роджерс, известный архитектор, создавший мировые достопримечательности... скончался в возрасте 88 лет», — пишет издание.

Отмечается, что Роджерс был автором таких архитектурных строений, как Центр Жоржа Помпиду в Париже, штаб-квартира Lloyd's of London, «Купол тысячелетия».

В ноябре 2020 года народный архитектор России, почётный президент Санкт-Петербургского союза архитекторов Владимир Попов скончался на 92-м году жизни.