Умер британский архитектор Ричард Роджерс

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Британский архитектор Ричард Роджерс скончался на 89-м году жизни.
Умер британский архитектор Ричард Роджерс
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Об этом сообщает The Independent.

«Ричард Роджерс, известный архитектор, создавший мировые достопримечательности... скончался в возрасте 88 лет», — пишет издание.

Отмечается, что Роджерс был автором таких архитектурных строений, как Центр Жоржа Помпиду в Париже, штаб-квартира Lloyd's of London, «Купол тысячелетия».

В ноябре 2020 года народный архитектор России, почётный президент Санкт-Петербургского союза архитекторов Владимир Попов скончался на 92-м году жизни.

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