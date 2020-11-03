Умер народный архитектор России Владимир Попов

Народный архитектор России, почётный президент Санкт-Петербургского союза архитекторов Владимир Васильевич Попов скончался на 92-м году жизни. Об этом сообщается на сайте администрации Петербурга.

«Ушёл из жизни человек, который посвятил себя развитию архитектурного облика Ленинграда / Санкт-Петербурга. Созданные при его участии здания, жилые комплексы и ансамбли стали достопримечательностями нашего города», — сообщил губернатор Петербурга Александр Беглов.

Беглов сообщил, что Попов занимал пост заместителя главного архитектора Ленинграда.

«На протяжении многих лет он был председателем правления, президентом Санкт-Петербургского союза архитекторов. Последние восемь лет — почётным президентом союза. Он активно работал в Совете по сохранению культурного наследия при правительстве Санкт-Петербурга», — рассказал губернатор.

В декабре 2019 года сообщалось, что в Санкт-Петербурге умер главный архитектор музея «Эрмитаж» Валерий Лукин.