Умер народный архитектор России Владимир Попов

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Народный архитектор России, почётный президент Санкт-Петербургского союза архитекторов Владимир Васильевич Попов скончался на 92-м году жизни. Об этом сообщается на сайте администрации Петербурга.
Умер народный архитектор России Владимир Попов
  • Pixabay

«Ушёл из жизни человек, который посвятил себя развитию архитектурного облика Ленинграда / Санкт-Петербурга. Созданные при его участии здания, жилые комплексы и ансамбли стали достопримечательностями нашего города», — сообщил губернатор Петербурга Александр Беглов.

Беглов сообщил, что Попов занимал пост заместителя главного архитектора Ленинграда.

«На протяжении многих лет он был председателем правления, президентом Санкт-Петербургского союза архитекторов. Последние восемь лет — почётным президентом союза. Он активно работал в Совете по сохранению культурного наследия при правительстве Санкт-Петербурга», — рассказал губернатор.

В декабре 2019 года сообщалось, что в Санкт-Петербурге умер главный архитектор музея «Эрмитаж» Валерий Лукин.

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