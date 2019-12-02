В Петербурге скончался главный архитектор Эрмитажа
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Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу музея.
«К сожалению, Валерия Павловича больше нет с нами. Информация о прощании с ним появится в ближайшее время», — сказал собеседник.
По данным агентства, Лукин занимал должность главного архитектора в музее с 1975 года.
Ранее в Сочи в возрасте 59 лет после продолжительной болезни ушёл из жизни заслуженный архитектор города, президент Сочинской организации Союза архитекторов Фёдор Афуксениди.