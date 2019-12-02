В Петербурге скончался главный архитектор Эрмитажа

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В Санкт-Петербурге умер главный архитектор музея Эрмитаж Валерий Лукин.
В Петербурге скончался главный архитектор Эрмитажа
  • © пресс-служба Эрмитажа

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу музея.

«К сожалению, Валерия Павловича больше нет с нами. Информация о прощании с ним появится в ближайшее время», — сказал собеседник.

По данным агентства, Лукин занимал должность главного архитектора в музее с 1975 года.

Ранее в Сочи в возрасте 59 лет после продолжительной болезни ушёл из жизни заслуженный архитектор города, президент Сочинской организации Союза архитекторов Фёдор Афуксениди.

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