В Петербурге скончался главный архитектор Эрмитажа

В Санкт-Петербурге умер главный архитектор музея Эрмитаж Валерий Лукин.

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу музея.

«К сожалению, Валерия Павловича больше нет с нами. Информация о прощании с ним появится в ближайшее время», — сказал собеседник.

По данным агентства, Лукин занимал должность главного архитектора в музее с 1975 года.

Ранее в Сочи в возрасте 59 лет после продолжительной болезни ушёл из жизни заслуженный архитектор города, президент Сочинской организации Союза архитекторов Фёдор Афуксениди.