Умер архитектор Фёдор Афуксениди

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В Сочи в возрасте 59 лет после продолжительной болезни ушёл из жизни заслуженный архитектор города, президент Сочинской организации Союза архитекторов Фёдор Афуксениди.
Умер архитектор Фёдор Афуксениди
  • © пресс-служба Сочинской организации Союза архитекторов России

Как сообщают «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу мэрии Сочи, церемония отпевания пройдёт 22 ноября в 9:30 в соборе Святого Архистратига Михаила.

Фёдор Афуксениди родился 5 апреля 1961 года в посёлке Красная Поляна и большую часть профессиональной жизни посвятил родному городу.

Он является автором проектов более 50 храмов и часовен, среди которых храмовый комплекс в Троице-Георгиевском женском монастыре в Адлере, храм в честь апостола Андрея Первозванного в станице Тбилисской, храм Спаса Нерукотворного и комплекс приюта Иоанна Предтечи в Сочи, храм святого великомученика Харлампия в Красной Поляне, храм святого апостола Симона Кананита в поселке Лоо.

Ранее «Литературная газета» сообщала, что в возрасте 54 лет скончался поэт, бывший главный редактор журнала «Юность» Валерий Дударев.

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