В МЧС предупредили о снегопаде и гололедице в Москве

Столичные спасатели предупредили о сильном снегопаде и гололедице в ночь с 18 на 19 декабря.

Соответствующее предупреждение опубликовано на сайте главка МЧС России по Москве.

«По прогнозам синоптиков Росгидромета в период с 22:00 18 декабря до 10:00 19 декабря по городу Москве ожидается снег, местами сильный. На дорогах гололедица», — говорится в сообщении.

Спасатели рекомендуют водителям значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, а также избегать внезапных манёвров.

Ранее Гидрометцентр продлил до 20 декабря «жёлтый» уровень погодной опасности в Москве и Московской области из-за гололедицы.