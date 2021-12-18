«Жёлтый» уровень погодной опасности продлили в Московском регионе до 20 декабря
- РИА Новости
Об этом сообщается в прогностической карте на сайте учреждения.
«Жёлтый — погода потенциально опасна», — говорится в заявлении.
Отмечается, что предупреждение в Московском регионе действует до 06:00 20 декабря.
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