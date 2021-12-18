«Жёлтый» уровень погодной опасности продлили в Московском регионе до 20 декабря

Гидрометцентр продлил до 20 декабря «жёлтый» уровень погодной опасности в Москве и Московской области из-за гололедицы.

Об этом сообщается в прогностической карте на сайте учреждения.

«Жёлтый — погода потенциально опасна», — говорится в заявлении.

Отмечается, что предупреждение в Московском регионе действует до 06:00 20 декабря.

Ранее главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова в беседе с «Радио 1» сообщила, когда в столичном регионе ожидается последний в 2021 году сильный снегопад.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал об особенностях зимы в России.