В Мурманской области предупредили о похолодании до -19 ˚С

В Мурманской области ожидается похолодание до -19 ˚С.

Об этом сообщает Nord-News со ссылкой на синоптиков региона.

В субботу, 18 декабря, по области пройдёт атмосферный фронт, из-за чего выпадет снег, местами возможен порывистый ветер. Ночью -4...-9 ˚С, на востоке -10...-15 ˚С. Днём -2...-7 ˚С.

В воскресенье, 19 декабря, будет преобладать северо-восточный ветер, временами снег. Температура -7...-12 ˚С, при прояснениях до -19 ˚С.

Морозы ожидаются и в Удмуртии, передаёт izh.kp.ru со ссылкой на пресс-службу республиканского Гидрометцентра.

«По предварительному прогнозу, к середине следующей недели жителей Удмуртии ждёт резкое похолодание», — отметили синоптики.

В ночное время ожидается до -24...-29 ˚С.

Ранее сообщалось, что в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) местами ожидаются сильные морозы в выходные.