В ЯНАО местами ожидаются морозы до -47 ˚С в выходные

В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) местами ожидаются сильные морозы в выходные.

Как пишет URA.RU со ссылкой на Обь-Иртышское УГМС, в субботу, 18 декабря, температура днём составит -32 ˚С, преимущественно без осадков.

Ночью при прояснении прогнозируется до -42 ˚С, порывы ветра могут достигать 9 м/с.

В воскресенье, 19 декабря, ожидается до -35 ˚С, ночью местами до -47 ˚С.

Ранее главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова в беседе с «Радио 1» рассказала, когда в столичном регионе ожидается последний в 2021 году сильный снегопад.