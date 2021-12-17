В ЯНАО местами ожидаются морозы до -47 ˚С в выходные

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В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) местами ожидаются сильные морозы в выходные.
В ЯНАО местами ожидаются морозы до -47 ˚С в выходные
  • РИА Новости

Как пишет URA.RU со ссылкой на Обь-Иртышское УГМС, в субботу, 18 декабря, температура днём составит -32 ˚С, преимущественно без осадков.

Ночью при прояснении прогнозируется до -42 ˚С, порывы ветра могут достигать 9 м/с.

В воскресенье, 19 декабря, ожидается до -35 ˚С, ночью местами до -47 ˚С. 

Ранее главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова в беседе с «Радио 1» рассказала, когда в столичном регионе ожидается последний в 2021 году сильный снегопад.

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