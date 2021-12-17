Синоптики рассказали о погоде в Кирове в выходные

Синоптики рассказали о погоде в Кирове в ближайшие выходные.

Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на сайт Gismeteo.

В субботу, 18 декабря, ожидается пасмурная погода. Средняя температура -3...-7 ˚С. Во второй половине дня возможен небольшой снегопад.

В воскресенье, 19 декабря, средняя температура составит -8...-9 ˚С. Весь день будет идти снег.

Также стало известно, что в Архангельской области ожидается похолодание. В выходные прогнозируют -8...-13 ˚С днём, -11...-16 ˚С ночью, передают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу Северного УГМС.

На следующей неделе в регионе возможно похолодание до -28 ˚С при прояснениях.

Ранее сообщалось, что в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) местами ожидаются сильные морозы в выходные.