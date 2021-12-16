На озере Байкал произошло второе за день землетрясение

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Землетрясение магнитудой 4,9 произошло вечером в среду, 15 декабря, в акватории озера Байкал, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.
На озере Байкал произошло второе за день землетрясение
  • Reuters

Отмечается, что землетрясение произошло в 96 км от Иркутска.

Очаг стихии залегал на глубине 10 км.

Как сообщает ТАСС, утром в районе Байкала было зафиксировано землетрясение магнитудой 4,1.

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