Землетрясение магнитудой 4,6 произошло у берегов Индонезии
Сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 4,6 у побережья Индонезии. Об этом сообщает Геологическая служба США (USGS).
Отмечается, что эпицентр землетрясения находился в 180 км к северо-востоку от села населённого пункта Рутенг.
Очаг залегал на глубине 10 км.
Ранее сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 4,8 на территории Таджикистана.
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