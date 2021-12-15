Землетрясение магнитудой 4,6 произошло у берегов Индонезии

Сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 4,6 у побережья Индонезии. Об этом сообщает Геологическая служба США (USGS).

Отмечается, что эпицентр землетрясения находился в 180 км к северо-востоку от села населённого пункта Рутенг. Очаг залегал на глубине 10 км. Ранее сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 4,8 на территории Таджикистана.