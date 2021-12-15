Аналитики выяснили главные тренды по украшению дома к Новому году среди россиян

Аналитики «AliExpress Россия» выяснили главные тренды по украшению дома к Новому году среди россиян.

Об этом сообщает газета «Известия».

По данным компании, в 2021 году пользователи платформы выбирают украшения в приглушённых и мягких оттенках. Например, популярностью пользуются новогодние товары в бордовых, бежевых и серебряных тонах.

Ещё один тренд — экологичные украшения из натуральных материалов в нордическом стиле. Всё чаще пользователи предпочитают деревянные игрушки с эффектом ручной работы, в том числе фигурки оленей из дерева на прищепках.

Тенденцию на экоматериалы продолжают праздничные игрушки из крафтовой бумаги.

Не теряют популярности новогодние украшения в винтажном стиле, вдохновением для которых послужили советские фильмы и постеры.

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