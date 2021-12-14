Стилист Зобкова перечислила антитренды новогодней ночи

Короткая ссылка
Стилист Кати Зобкова перечислила антитренды новогодней ночи.
Стилист Зобкова перечислила антитренды новогодней ночи
  • Pixabay

«Прекрасной половине человечества нужно забыть про костюм серой мышки и неказистый трикотаж. В то же время с попыткой нарядиться поярче главное — не переборщить», — заявила она в беседе с ФАН.

По её словам, на новогоднем торжестве неуместны помпезные платья со шлейфом — помимо того, что это явный антитренд, для веселья такой наряд неудобен.

«Пайетки, стразы или блестящие элементы должны быть либо в аксессуарах и обуви, либо только на одежде», — считает стилист.

Как полагает Зобкова, мужчинам лучше подготовить хорошую обувь для встречи Нового года заранее, а тапки и скучные носки потребуются не раньше 2 января.

«При этом нетривиальные носки расскажут о вашей харизме быстрее и больше, чем 100 тостов и анекдотов, рассказанных за всю ночь. Ради торжества можно расчехлить костюм-тройку и туфли. Если хотите менее пафосный костюм, то возьмите рубашку, жилетку, брюки, яркие носки и лоферы», — советует стилист.

Ранее стилист Кристина Швец в беседе с «Радио 1» дала советы по созданию новогоднего образа.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить