Стилист Зобкова перечислила антитренды новогодней ночи

Стилист Кати Зобкова перечислила антитренды новогодней ночи.

«Прекрасной половине человечества нужно забыть про костюм серой мышки и неказистый трикотаж. В то же время с попыткой нарядиться поярче главное — не переборщить», — заявила она в беседе с ФАН.

По её словам, на новогоднем торжестве неуместны помпезные платья со шлейфом — помимо того, что это явный антитренд, для веселья такой наряд неудобен.

«Пайетки, стразы или блестящие элементы должны быть либо в аксессуарах и обуви, либо только на одежде», — считает стилист.

Как полагает Зобкова, мужчинам лучше подготовить хорошую обувь для встречи Нового года заранее, а тапки и скучные носки потребуются не раньше 2 января.

«При этом нетривиальные носки расскажут о вашей харизме быстрее и больше, чем 100 тостов и анекдотов, рассказанных за всю ночь. Ради торжества можно расчехлить костюм-тройку и туфли. Если хотите менее пафосный костюм, то возьмите рубашку, жилетку, брюки, яркие носки и лоферы», — советует стилист.

Ранее стилист Кристина Швец в беседе с «Радио 1» дала советы по созданию новогоднего образа.