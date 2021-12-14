Собянин выразил соболезнования в связи со смертью режиссёра Соловьёва

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования в связи со смертью режиссёра Сергея Соловьёва.

Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на портал мэра и правительства.

«Творческое наследие мастера составляют десятки фильмов — от экранизации классики до культовых картин, поднимавших острые темы современности. В своих шедеврах Сергей Соловьёв зажёг множество ярких звёзд, открыл новые грани таланта признанных актёров», — заявил Собянин.

По его словам, светлая память о настоящем художнике и гражданине навсегда сохранится в сердцах коллег, друзей, учеников и поклонников, передаёт Inforeactor.

Ранее сообщалось, что режиссёра Соловьёва похоронят 16 декабря на Троекуровском кладбище.