Собянин выразил соболезнования в связи со смертью режиссёра Соловьёва
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- РИА Новости
Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на портал мэра и правительства.
«Творческое наследие мастера составляют десятки фильмов — от экранизации классики до культовых картин, поднимавших острые темы современности. В своих шедеврах Сергей Соловьёв зажёг множество ярких звёзд, открыл новые грани таланта признанных актёров», — заявил Собянин.
По его словам, светлая память о настоящем художнике и гражданине навсегда сохранится в сердцах коллег, друзей, учеников и поклонников, передаёт Inforeactor.
Ранее сообщалось, что режиссёра Соловьёва похоронят 16 декабря на Троекуровском кладбище.