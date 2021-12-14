Режиссёра Соловьёва похоронят 16 декабря на Троекуровском кладбище
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- РИА Новости
«В четверг на Троекуровском кладбище, время позже», — сообщил Лаврентьев.
Ранее стало известно, что народный артист России, кинорежиссёр, сценарист Сергей Соловьёв умер в возрасте 77 лет.
Соловьёв снял культовый советский фильм «Асса», а также картины «Наследница по прямой», «Сто дней после детства», «Чёрная роза — эмблема печали, красная роза — эмблема любви» и другие.
Премьер-министр России Михаил Мишустин выразил соболезнования в связи со смертью Сергея Соловьёва.