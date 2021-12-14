Режиссёра Соловьёва похоронят 16 декабря на Троекуровском кладбище

Режиссёра Сергея Соловьёва похоронят в четверг, 16 декабря, на Троекуровском кладбище в Москве. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на заместителя председателя Союза кинематографистов России Клима Лаврентьева.

© Екатерина Чеснокова

РИА Новости

«В четверг на Троекуровском кладбище, время позже», — сообщил Лаврентьев. Ранее стало известно, что народный артист России, кинорежиссёр, сценарист Сергей Соловьёв умер в возрасте 77 лет. Соловьёв снял культовый советский фильм «Асса», а также картины «Наследница по прямой», «Сто дней после детства», «Чёрная роза — эмблема печали, красная роза — эмблема любви» и другие. Премьер-министр России Михаил Мишустин выразил соболезнования в связи со смертью Сергея Соловьёва.