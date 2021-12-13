Мишустин выразил соболезнования в связи со смертью режиссёра Соловьёва
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- РИА Новости
«Михаил Мишустин выразил глубокие соболезнования коллегам, родным и близким режиссёра, сценариста, народного артиста России Сергея Соловьёва в связи с его кончиной», — говорится в телеграмме на сайте кабмина.
Он назвал смерть Соловьёва невосполнимой утратой для отечественного кинематографа.
Ранее стало известно, что народный артист России, кинорежиссёр, сценарист Сергей Соловьёв умер в возрасте 77 лет.
Соловьёв снял культовый советский фильм «Асса», а также картины «Наследница по прямой», «Сто дней после детства», «Чёрная роза — эмблема печали, красная роза — эмблема любви» и другие.