Мишустин выразил соболезнования в связи со смертью режиссёра Соловьёва

Премьер-министр России Михаил Мишустин выразил соболезнования в связи со смертью режиссёра Сергея Соловьёва.

«Михаил Мишустин выразил глубокие соболезнования коллегам, родным и близким режиссёра, сценариста, народного артиста России Сергея Соловьёва в связи с его кончиной», — говорится в телеграмме на сайте кабмина.

Он назвал смерть Соловьёва невосполнимой утратой для отечественного кинематографа.

Ранее стало известно, что народный артист России, кинорежиссёр, сценарист Сергей Соловьёв умер в возрасте 77 лет.

Соловьёв снял культовый советский фильм «Асса», а также картины «Наследница по прямой», «Сто дней после детства», «Чёрная роза — эмблема печали, красная роза — эмблема любви» и другие.