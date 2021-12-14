Актриса Светлова назвала смерть режиссёра Соловьёва трагедией

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Актриса Анастасия Светлова выразила соболезнования в связи со смертью режиссёра Сергея Соловьёва.
Актриса Светлова назвала смерть режиссёра Соловьёва трагедией
  • © Владимир Трефилов
  • РИА Новости

«Какой-то страшный год, уходит такое количество великих, потрясающих, талантливых совершенно людей», — заявила она в беседе с газетой «Известия».

По её словам, это очень большая трагедия для мира искусства и кино, очень большая потеря.

Со своей стороны, музыкант Найк Борзов в беседе с телеканалом «Звезда» отметил, что Соловьёв своими фильмами создал настоящий культ отечественного рок-н-ролла.

«Мне вдвойне приятно, что Сергей, не зная меня вообще (мы с ним никогда не встречались), посоветовал одной из своих учениц пригласить меня на роль, в которой он видел только меня. Это для меня было, конечно, очень почётно, и это сыграло очень серьёзную роль в моём отклике на этот проект», — добавил Борзов.

Ранее сообщалось, что режиссёра Соловьёва похоронят 16 декабря на Троекуровском кладбище.

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