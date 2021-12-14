Спасатели предупредили о резком усилении ветра в Петербурге

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Спасатели предупредили о резком усилении ветра в Санкт-Петербурге во вторник, 14 декабря.
Спасатели предупредили о резком усилении ветра в Петербурге
  • Reuters

Об этом сообщает ФБА «Экономика сегодня» со ссылкой на региональное управление ГУ МЧС России.

Скорость порывов ветра у Финского залива может достигать 16 м/с.

Горожанам советуют проявлять внимательность и избегать опасных мест, например, где плохо закреплена крыша или есть сухие деревья, передают «Невские новости».

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с RT рассказал, какую погоду следует ожидать жителям Москвы в ближайшие дни.

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