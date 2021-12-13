Актёр Баринов назвал потерей жанра смерть режиссёра Сергея Соловьёва

Народный артист России Валерий Баринов в беседе с RT прокомментировал сообщение о смерти режиссёра Сергея Соловьёва.

«Он был человеком умным и ироничным. Он был замечательным художником, занимался кинематографом как искусством… Соловьёв был необыкновенно современным художником. Он не то что откликался на время и какие-то события, он пропускал это время через себя», — рассказал артист.

Он отметил, что смерть режиссёра — «это большая потеря».

«Потеря даже не для кино, а вообще для искусства. Уход такого художника, как Соловьёв, — это потеря жанра. Мне сейчас трудно из действующих режиссёров назвать художника такой величины, как Соловьёв», — добавил Баринов.

Ранее стало известно, что народный артист России, кинорежиссёр, сценарист Сергей Соловьёв умер в возрасте 77 лет.