Актёр Баринов назвал потерей жанра смерть режиссёра Сергея Соловьёва

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Полина Полетаева
Народный артист России Валерий Баринов в беседе с RT прокомментировал сообщение о смерти режиссёра Сергея Соловьёва.
Актёр Баринов назвал потерей жанра смерть режиссёра Сергея Соловьёва
  • © Максим Блинов
  • РИА Новости

«Он был человеком умным и ироничным. Он был замечательным художником, занимался кинематографом как искусством… Соловьёв был необыкновенно современным художником. Он не то что откликался на время и какие-то события, он пропускал это время через себя», — рассказал артист.

Он отметил, что смерть режиссёра — «это большая потеря».

«Потеря даже не для кино, а вообще для искусства. Уход такого художника, как Соловьёв, — это потеря жанра. Мне сейчас трудно из действующих режиссёров назвать художника такой величины, как Соловьёв», — добавил Баринов.

Ранее стало известно, что народный артист России, кинорежиссёр, сценарист Сергей Соловьёв умер в возрасте 77 лет.

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