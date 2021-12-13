Актриса Аниканова назвала Сергея Соловьёва великим художником

Заслуженная артистка России Мария Аниканова в беседе с RT выразила соболезнования в связи со смертью режиссёра Сергея Соловьёва.

«Этот человек привёл меня в профессию и сделал артисткой. Я начала у него сниматься в шестнадцать лет. Я поступила к нему на курсы в институт, училась. Потом, правда, перевелась в Щукинское училище, но тем не менее Сергей Александрович был очень мудрым человеком и принял это, не обидевшись. Он приглашал меня в свои работы», — рассказала артистка.

Она отметила, что в тяжёлых жизненных и творческих ситуациях звонила режиссёру и советовалась с ним.

«Я не просто советовалась, но и всегда следовала его советам. И всегда он оказывался прав. Он был великим человеком и великим художником. Он всегда общался со мной на равных, несмотря на то что я пришла к нему шестнадцатилетней девчонкой. У него был потрясающий юмор. У нас с ним было много смешных историй, мы ездили друг к другу в гости. Это просто был отец… Много было ситуаций, когда он мне очень сильно помогал. Поэтому для меня это шок. Как отца лишиться», — добавила собеседница RT.

Ранее стало известно, что народный артист России, кинорежиссёр, сценарист Сергей Соловьёв умер в возрасте 77 лет.