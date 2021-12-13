Министр культуры выразила соболезнования в связи со смертью режиссёра Соловьёва

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Министр культуры России Ольга Любимова выразила соболезнования в связи со смертью режиссёра Сергея Соловьёва.
Министр культуры выразила соболезнования в связи со смертью режиссёра Соловьёва
  • © Кирилл Каллиников
  • РИА Новости

Она отметила, что творчество Соловьёва было воплощением оригинальных замыслов, в которых всегда чувствовались ритм эпохи, глубина образов и красота человеческих отношений.

По словам Любимовой, благодаря смелым художественным решениям и уникальному творческому почерку режиссёра были написаны яркие страницы истории отечественного кинематографа.

«Добрая память о Сергее Александровиче сохранится в профессиональном сообществе, сердцах его преданных поклонников и зрителей», — отметила Любимова.

Ранее стало известно, что народный артист России, кинорежиссёр, сценарист Сергей Соловьёв умер в возрасте 77 лет.

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