Заслуженный артист России Борис Смолкин рассказал о планах на Новый год.

«Дом, дом и только дом. Хотя много лет подряд я встречал Новый год в компании своих друзей и коллег в Доме актёра в Санкт-Петербурге, последние годы мы уже так не встречаем, вообще не выползаем никуда из дома из-за пандемии», — цитирует артиста mosaica.ru.

По словам Смолкина, такое празднование ему тоже нравилось, но на первом месте всегда будет дом.

Ранее стилист Кристина Швец в беседе с «Радио 1» дала советы по созданию новогоднего образа.