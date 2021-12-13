Борис Смолкин рассказал о планах на Новый год

Короткая ссылка
Заслуженный артист России Борис Смолкин рассказал о планах на Новый год.
Борис Смолкин рассказал о планах на Новый год
  • Pixabay

«Дом, дом и только дом. Хотя много лет подряд я встречал Новый год в компании своих друзей и коллег в Доме актёра в Санкт-Петербурге, последние годы мы уже так не встречаем, вообще не выползаем никуда из дома из-за пандемии», — цитирует артиста mosaica.ru.

По словам Смолкина, такое празднование ему тоже нравилось, но на первом месте всегда будет дом.

Ранее стилист Кристина Швец в беседе с «Радио 1» дала советы по созданию новогоднего образа.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить