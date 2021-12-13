В Подмосковье оформили более 145 тысяч «Пушкинских карт»

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В Московской области оформили более 145 тыс. «Пушкинских карт».
В Подмосковье оформили более 145 тысяч «Пушкинских карт»
  • © Правительство Московской области

Об этом сообщает «Подмосковье сегодня» со ссылкой на региональное Минкультуры.

«Это второй результат в стране», — отметили в ведомстве.

Обладатели карт уже приобрели около 3,7 тыс. билетов в театры, музеи, филармонии и дома культуры.

В числе наиболее популярных мероприятий — «Лебединое озеро» от «Русского балета», спектакли «Вишнёвый сад» и «Дядя Ваня» в Московском Губернском театре, спектакль «Золушка. New Story» в Московском областном театре драмы и комедии, а также выставки музея «Новый Иерусалим», экспозиции Серпуховского музея, чеховского «Мелихова» и музея-заповедника Петра Чайковского.

Ранее kp.ru сообщал, что общая стоимость всех билетов, купленных в Ярославской области по «Пушкинской карте», составила около 7 млн рублей.

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