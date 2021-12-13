Фильм «Купе номер 6» номинировали на «Золотой глобус»

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Фильм «Купе номер 6» финского режиссёра Юхо Куосманена номинирован на премию «Золотой глобус» в категории «Лучший фильм на иностранном языке».
Фильм «Купе номер 6» номинировали на «Золотой глобус»
  • AP

Об этом информирует РИА Новости.

Другими номинантами премии в этой категории стали японская лента «Сядь за руль моей машины», итальянский фильм «Рука бога», картина иранского режиссёра Асгара Фархади «Герой», а также фильм испанского режиссёра Педро Альмодовара «Параллельные матери».

79-я церемония вручения «Золотого глобуса» состоится 9 января.

В российский прокат драма финского режиссёра Юхо Куосманена «Купе номер 6» вышла 25 ноября.

Фильм получил две награды на Каннском кинофестивале в 2021 году. Главные роли в нём исполнили Сейди Хаарла и Юра Борисов.

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