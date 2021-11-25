Путешествие к себе: о чём фильм «Купе номер 6»

В российских кинотеатрах начинается показ драмы «Купе номер 6», выдвинутой на соискание премии «Оскар» от Финляндии. Фильм снят в копродукции с Россией, Германией и Эстонией. Сюжет разворачивается вокруг студентки из Финляндии Лоры: она садится в поезд Москва — Мурманск, где её попутчиком становится простой русский парень. Путешествие поможет непохожим друг на друга героям найти точки соприкосновения и пересмотреть своё отношение к некоторым важным вещам. Главные роли в ленте исполнили Сейди Хаарла и Юра Борисов.

В четверг, 25 ноября, в российский прокат выходит драма финского режиссёра Юхо Куосманена «Купе номер 6». Фильм, снятый в копродукции России, Финляндии, Эстонии и Германии, был представлен на Каннском кинофестивале в 2021 году, где получил две награды. Главные роли в картине исполнили Сейди Хаарла и Юра Борисов. Также в «Купе номер 6» снялись Юлия Ауг, Полина Ауг, Динара Друкарова и другие артисты.

Действие ленты разворачивается в России в конце 1990-х. Лора, изучающая археологию студентка из Финляндии, живёт в Москве у своей возлюбленной Ирины. Девушки вращаются в богемных кругах, дружат с профессорами и прочими представителями интеллигенции, обсуждают Пелевина и задаются философскими вопросами, в том числе связанными с самопознанием. Лора и Ирина готовятся к поездке в Мурманск, чтобы увидеть петроглифы, однако Ирина в последний момент отказывается, и финка отправляется в путешествие одна.

Поездка не задаётся с первых минут. Страдающая от разрыва с возлюбленной (а вскоре и от осознания того, что Ирина быстро нашла ей замену) Лора оказывается в старом поезде с хамоватой проводницей и неработающим краном в туалете. Ситуацию усугубляют мрачный вид из окна и плохая погода, но ещё больше — попутчик, простой шахтёр Лёха в исполнении Юры Борисова.

Кадр из фильма «Купе номер 6»

© kinopoisk.ru

В его образе нашли отражение многие неприятные стереотипы: зрителю показывают бритоголового юношу с борсеткой под мышкой, который всегда готов выпить водки — хотя бы чтобы «взбодриться». Лёха вступает в диалог с соседкой по купе, в скудных выражениях рассказывая о достижениях известных соотечественников, а затем просто шокирует её своей грубостью — очень уж прямолинейно интересуется, не для того ли она едет в Мурманск, чтобы предлагать услуги сексуального характера.

Сперва персонаж Борисова выглядит утрированным и у смотрящего не вызывает ничего, кроме раздражения. Однако со временем зритель видит постепенную трансформацию образа: Лёха, пускай по-прежнему чудаковатый, проявляет новые чувства и в целом оказывается интереснее, чем показалось на первый взгляд.

Юхо Куосманен то и дело помещает героев в крайне специфические условия и ситуации, которые заставляют их выйти из зоны комфорта. Прежде всего это касается Лоры. Она также пересматривает своё отношение к некоторым вещам, но перемены внутри неё не столь яркие и в сложившихся обстоятельствах кажутся скорее предсказуемыми.

«Купе номер 6» — эдакое роуд-муви о поиске себя, сначала мрачное, а со временем наполняющееся надеждой. В нём неоднократно звучит фраза: «Чтобы понять себя, необходимо понять своё прошлое». Эта мысль навязчиво говорит об идее всей картины, однако по ходу развития сюжета практически не раскрывается и в результате становится лишь брошенными в воздух громкими словами. В некотором смысле герои всё-таки достигают цели, связанной с познанием прошлого, однако не это позволяет им открыть новые грани в себе, друг друге и окружающем мире.

При интерпретации идеи картины напрашивается и более прозаичный вариант: Россия — страна настолько огромная, что, пока доедешь в старом поезде из одного города в другой, успеешь не только пересмотреть своё отношение к комфорту и некоторым жизненным аспектам, но и — на безрыбье! — влюбиться в человека, казалось бы, совсем тебе не подходящего.

Кадр из фильма «Купе номер 6»

© kinopoisk.ru

Фильм «Купе номер 6» прежде всего радует хорошо продуманным сценарием, над которым трудилась целая команда авторов. Среди них — сценаристка из России Любовь Мульменко, приложившая руку к созданию лент «Про любовь. Только для взрослых» и «Верность». Несмотря на то что сюжет картины незамысловат, а действие разворачивается неспешно, благодаря грамотно выстроенной динамике и достаточному количеству забавных ситуаций и остроумных диалогов лента не провисает и кажется лёгкой и увлекательной.

Благодаря той же продуманности не возникает желания обвинить европейского постановщика в очернении России, хотя на экране глубинка и выглядит мрачно, грустно и стереотипно (но в то же время вполне узнаваемо).

Куосманен с первых сцен даёт понять, что страна — разная, а в других её частях совсем иная жизнь; тот, от кого ничего не ждёшь, может тебя удивить, а люди ведут себя порядочно или не слишком независимо от национальности, воспитания и уровня утончённости.

Декорации выглядят естественно и передают атмосферу, так знакомую тем, кому случалось путешествовать по России на поездах в конце 1990-х — начале 2000-х. Не вызывают вопросов также слова и действия героев: даже если что-то кажется странным, в общем контексте всё встаёт на свои места и обнаруживает тонкость режиссёрского замысла.

Не может не радовать и трезвый подход кинематографистов к проработке характеров и взаимоотношений главных героев. Очевидно разные, Лора и Лёха постепенно находят множество точек соприкосновения, проникаются тёплыми чувствами и помогают друг другу лучше узнать себя. Тем не менее их приключение не перетекает в маловероятную романтическую мелодраму, к которой в какой-то момент будто начинает двигаться сюжет, и заканчивается именно так, как должно быть в истории, не лишённой здравого смысла.