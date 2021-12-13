В Москве открыли более 150 катков с искусственным льдом

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В Москве начали работу более 150 катков с искусственным льдом.
В Москве открыли более 150 катков с искусственным льдом
  • © Официальный сайт Мэра Москвы

Об этом сообщает ФАН со ссылкой на блог мэра Сергея Собянина.

Как уточняется, катки будут открыты в течение четырёх месяцев. Самый большой — на ВДНХ, его площадь достигает 20,5 тыс. кв. м.

«Лишний заряд бодрости и хорошего настроения зимой гораздо нужнее, чем летом. Поэтому и в прошлом, и в нынешнем зимнем сезоне мы не стали закрывать катки», — отметил Собянин.

Ранее сообщалось, что в рамках губернаторского проекта «Зима в Подмосковье» состоится свыше 500 мероприятий.

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