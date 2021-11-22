В рамках проекта «Зима в Подмосковье» состоится более 500 мероприятий

В рамках губернаторского проекта «Зима в Подмосковье» состоится свыше 500 мероприятий.

Об этом сообщает «Подмосковье сегодня».

Как заявила вице-губернатор Наталья Виртуозова, у каждого округа свой календарь событий. В частности, пройдёт 61 новогодняя ярмарка с ёлочными базарами, местами продажи изделий народных промыслов.

Также запланирован фестиваль «Русский холодец» в Павловском Посаде.

Помимо этого, в муниципалитетах будут работать катки.

Как ранее передавала НСН, в подмосковной Истре прошёл гастрономический фестиваль «Сыр. Пир. Мир».