В рамках проекта «Зима в Подмосковье» состоится более 500 мероприятий

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В рамках губернаторского проекта «Зима в Подмосковье» состоится свыше 500 мероприятий.
В рамках проекта «Зима в Подмосковье» состоится более 500 мероприятий
  • © Пресс-служба администрации Одинцовского городского округа

Об этом сообщает «Подмосковье сегодня».

Как заявила вице-губернатор Наталья Виртуозова, у каждого округа свой календарь событий. В частности, пройдёт 61 новогодняя ярмарка с ёлочными базарами, местами продажи изделий народных промыслов.

Также запланирован фестиваль «Русский холодец» в Павловском Посаде.

Помимо этого, в муниципалитетах будут работать катки.

Как ранее передавала НСН, в подмосковной Истре прошёл гастрономический фестиваль «Сыр. Пир. Мир».

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