В рамках проекта «Зима в Подмосковье» состоится более 500 мероприятий
- © Пресс-служба администрации Одинцовского городского округа
Об этом сообщает «Подмосковье сегодня».
Как заявила вице-губернатор Наталья Виртуозова, у каждого округа свой календарь событий. В частности, пройдёт 61 новогодняя ярмарка с ёлочными базарами, местами продажи изделий народных промыслов.
Также запланирован фестиваль «Русский холодец» в Павловском Посаде.
Помимо этого, в муниципалитетах будут работать катки.
Как ранее передавала НСН, в подмосковной Истре прошёл гастрономический фестиваль «Сыр. Пир. Мир».